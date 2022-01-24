Военный объект в Днепре заброшен, отметил местный историк.

В Днепре на территории Новокодакского лесничества находится заброшенный командный пункт зенитно-ракетных дивизионов, который в прошлом был засекреченным объектом.

Сейчас на территории командного пункта остались разные ангары, и есть два дома, в которых живут якобы семьи экс-военных, сообщил в Facebook местный житель, историк Вячеслав Швец.

По его словам, бункеры военного объекта были засыпаны.

"Сейчас все заброшено, …остались разные ангары, не более того. И есть два жилых дома, типа семьи бывших военных", – поделился эксперт.

Военный объект напоминает город-"призрак" Припять, пишет tsn.ua.

Читайте такжеВ Днепре курсанты устроили зрелищный флешмоб ко Дню Соборности (видео)Командный пункт входил в перечень одного из семи дивизионов, которые защищали воздушное пространство над Днепром и Южным машиностроительным заводом и были вооружены ракетными комплексами С-300.

Журналисты узнали, что во времена, когда объект считался засекреченным, на картах он был обозначен как пионерский лагерь. Местные жители знали, что на территории находится не пионерлагерь, поскольку издалека видели башни радиолокационных установок.

Башни исчезли в начале 90-х годов, но тогда на объекте еще оставалась военная техника. По неофициальным данным, лагерь находился под охраной до 2014 года. Некоторые источники утверждают, что военный объект в Днепре до сих пор охраняют.

Ранее стало известно, что в Днепре на улице Набережная Победы установили светофор, который сам останавливает нарушителей. Сфетофор назвали "гневным", поскольку он показывает водителям, которые превысили скорость, недовольный смайл.

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