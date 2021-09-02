В Соборном районе Днепра взорвался автомобиль "Subaru", пострадал 36-летний водитель.
Как сообщает отдел коммуникации Главного управления Национальной полиции в Днепропетровской области, информация о происшествии поступила к правоохранителям в четверг, 2 сентября, около 12:00.
По предварительным данным, взрыв произошел в салоне автомобиля "Subaru" в районе переднего пассажирского сиденья. В результате происшествия телесные повреждения получил водитель автомобиля.
"Водитель доставлен в больницу. Его жизни ничего не угрожает", – говорится в сообщении.
Отмечается, что на месте происшествия по ул. Литейной работают эксперты-криминалисты, взрывотехники и следственно-оперативная группа. Изъяты фрагменты страйкбольной гранаты, а также поврежденная сумка водителя.
Напомним, в Украине предусмотрена уголовная ответственность за умышленное повреждение или уничтожение имущества – это ст. 194 Уголовного кодекса. За такое правонарушение грозит до 10 лет лишения свободы.