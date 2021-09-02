В Днепре в четверг утром, 2 сентября, девочка в возрасте 14 лет прыгнула с моста в воду. По предварительным сведениям, она самостоятельно приплыла к берегу.
Девочка спрыгнула с Усть-Самарского моста около 9:00, пишет Информатор, ссылаясь на источники в правоохранительных органах.
По его данным, девочку на берегу уже ждали сотрудники полиции. Правоохранители вызвали медиков.
Скорая привезла девочку в областную детскую больницу. Позже директор медучреждения Алексей Власов поделился, что с пострадавшей все в порядке, она находится под наблюдением. Скорее всего, сегодня девочку отпустят домой.
Усть-Самарский мост находится в устье реки Самара, которая впадает в Днепр. Мост является автомобильным, его сдали в эксплуатацию в 1981 году, пишет Википедия. Мост соединяет правобережные жилые массивы Чапли, Игрень и Приднепровск с левым берегом.