После прыжка девочка сама доплыла до берега и была госпитализирована, выяснили журналисты.

В Днепре в четверг утром, 2 сентября, девочка в возрасте 14 лет прыгнула с моста в воду. По предварительным сведениям, она самостоятельно приплыла к берегу.

Девочка спрыгнула с Усть-Самарского моста около 9:00, пишет Информатор, ссылаясь на источники в правоохранительных органах.

По его данным, девочку на берегу уже ждали сотрудники полиции. Правоохранители вызвали медиков.

Скорая привезла девочку в областную детскую больницу. Позже директор медучреждения Алексей Власов поделился, что с пострадавшей все в порядке, она находится под наблюдением. Скорее всего, сегодня девочку отпустят домой.

Усть-Самарский мост находится в устье реки Самара, которая впадает в Днепр. Мост является автомобильным, его сдали в эксплуатацию в 1981 году, пишет Википедия. Мост соединяет правобережные жилые массивы Чапли, Игрень и Приднепровск с левым берегом.

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Автор: Екатерина Присяжнюк