Под Киевом на "Варшавской" трассе в результате ДТП загорелся и взорвался автомобиль. В результате взрыва погиб водитель.
Об этом сообщает dtp.kiev.ua.
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По данным издания, водитель автомобиля Geely на полном ходу врезался в заднюю часть Daewoo. От удара возник пожар. Свидетели пытались извлечь водителя Daewoo, которого отбросило на заднее сидение, но он был без сознания.
"Вскоре авто "Деу" взорвался. Водитель погиб", - говорится в сообщении.
Как сообщается, водитель автомобиля Geely в результате столкновения разбил головой лобовое стекло. На данный момент он госпитализирован, угрозы для жизни нет.
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