На снятых кадрах видно, как мужчина обливает себя зеленым веществом.

В Днепре несколько таксистов избили и заставили облиться зеленкой пассажира.

Происходящее они снимали на видео, ролик опубликовал местный Telegram-канал.

Утверждается, что пассажир якобы хотел проехать на такси, не заплатив, и таким образом водители решили его наказать.

"Тело хотело бесплатно покататься в такси. Получив пару тройку физических замечаний от таксистов, сам по доброй воле добавил себе наказание, облив себя зеленкой, и пошел домой", - говорится в подписи к видео.

На снятых кадрах видно, как мужчина открывает пузырек, вероятно, с зеленкой и выливает ее себе на голову. При этом мужские голоса говорят, чтобы пострадавший облил себе также лицо.

"Лей, вот так, размазывай, размазывай, давай, давай... Красавчик!" - Слышно за кадром.

В комментариях часть пользователей поддержала такой поступок таксистов, а некоторые выразили негодование.

"Насилие порождает насилие! Фу! Он после этого пойдет на ком-то (ребенок, женщина) отомстит. Все решается через полицию!" - Отметила одна из комментаторов.

Пользователи напомнили и о том, что самим таксистам может грозить ответственность за такие действия. Однако, как сообщает ТСН.ua, в пресс-службе патрульной полиции области говорят, что каких-либо заявлений по факту происшествия правоохранителям не поступало.

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Автор: Катерина Комолова