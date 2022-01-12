По данным СМИ, аноним отправил полиции сообщение, в котором заявил: "Все школы в Днепре заминированы, я убью вас и ваших родных. Я устал терпеть".

В Днепре появилась информацию о том, что все школы города заминированы, однако городские власти не стали эвакуировать детей.

О взрывчатке в учебных заведениях написало издание "Информатор" со ссылкой на собственные источники в правоохранительных органах.

По данным СМИ, 12 января на электронную почту полиции пришло анонимное письмо. В нем говорится, что все школы города якобы заминированы.

"Хочу вам сообщить, что все школы в Днепре заминированы, я убью вас и ваших родных. Я устал терпеть. Сегодня в течение учебного дня случится взрыв", - заявлял автор письма.

Он также оставил название своего Telegram-канала.

Однако затем в департаменте гуманитарной политики Днепровского горсовета сообщили, что эвакуации детей так и не произошло.

"Стоп паника! В социальных сетях появилась информация о заминировании всех школ города. Ситуация в школах стабильна. Дети продолжают обучение в обычном режиме и остаются в классах. Все службы города уведомлены о ситуации, поэтому в случае подтверждения информации о заминировании они готовы выехать на места. Напоминаем, за такие "шутки" предусмотрена уголовная ответственность. Такое деяние карается статьей №259 Уголовного кодекса Украины и предусматривает лишение свободы сроком от 4 до 8 лет", - говорилось в сообщении департамента в Telegram.

В комментариях не все поняли такую позицию властей. Многие пользователи негодовали и высказывали недовольство:

"В смысле? То есть сообщение реально получено? Но вы решили подождать?"

"А какое должно произойти подтверждение?"

"Что значит продолжают учиться? Вы в своём уме?"

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"Походу, ждут, пока где-то рванет".

"Везде тишина... во всех школах... панику не разводят, а потом будут говорить "сделали все, что могли".

"...А если не шутка? Как так? Продолжаем учиться в обычном режиме, в смысле, вы шутите? Прекрасное решение".

В ответ на некоторые комментарии в департаменте еще раз попытались объяснить свои действия:

"Информация о заминировании появилась в социальных сетях городских каналов с новостями. Мы сообщили, что информация не подтверждена, поэтому сохраняйте спокойствие".

Однако пользователи продолжили возмущаться.

Массовые минирования в Украине

Как сообщал УНИАН, 11 января примерно в 12:00 правоохранители получили информацию о минировании всех школ города Киева. По данным полиции, за последние сутки в украинской столице было проверено 350 школ.

12 января в полицию поступила анонимная информация о том, что школы города Черкассы заминированы.

В тот же день правоохранителям сообщили о заминировании всех школ во Львове.

Кроме того, в Киеве "заминировали" станции метрополитена.

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