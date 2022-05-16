Женщина пришла убирать квартиру и под матрасом кровати обнаружила предмет, похожий на гранату Ф-1.

Жительница Днепра после выезда квартиросъемщиков обнаружила под матрасом гранату.

Как сообщает "Днепр оперативный", все произошло 15 мая в одной из квартир на улице Старокозацкой.

После вызова правоохранителей на место приехали полицейские. По словам владелицы квартиры, она предоставила свою недвижимость для ночевки двум мужчинам, представившимся военнослужащими.

"Хозяйка пришла убирать квартиру и под матрасом кровати обнаружила предмет, похожий на гранату Ф-1 и запал к ней", - говорится в сообщении.

На месте работала следственно-оперативная группа и взрывотехники. Отмечается, что информация о принадлежности мужчин к военным не подтвердилась.

Как сообщал УНИАН, ранее в Буче Киевской области российские оккупанты подложили гранату в фортепиано 10-летней девочки.

А в Ирпене мародеры бросили гранату в женщин, которые их заметили. Одна из пострадавших оказалась в тяжелом состоянии.

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