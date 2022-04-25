Одна из пострадавших находится в тяжелом состоянии.

В Ирпене бойцы теробороны задержали мародеров. Мужчины бросили гранату в женщин, которые заметили их и хотели вызвать правоохранителей.

Об этом говорится в сообщении мэра города Александра Маркушина.

"Никогда бы не мог и представить такого! Но только что наша тероборона задержала в Ирпене двух уродов (не могу назвать этих существ мужчинами), которые мародерили, а потом, когда местные женщины на них пожаловались, бросили в этих женщин гранату. Сейчас за жизнь одной из них борются наши врачи", - сообщил Маркушин.

По словам мэра, состояние пострадавшей женщины, к сожалению, критическое.

Напомним, в Ирпене ликвидировали мощную авиабомбу.

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