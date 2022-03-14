У мужчины изъяли гранаты Ф-1 и РГД-5.

В Одессе задержали иностранца с боевыми гранатами.

Об этом сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области.

Отмечается, что правоохранители задержали 40-летнего мужчину на одной из автозаправочных станций, куда он приехал с гранатой Ф-1. Боеприпас был у него в кармане. Еще одну гранату - РГД-5 - полицейские изъяли во время обыска жилья, которое арендовал злоумышленник.

Сейчас устанавливается происхождение боеприпасов, с какой целью мужчина их хранил и зачем приехал на АЗС.

Также, по данным полиции, он является обвиняемым по делу о разбойном нападении, совершенном в Одессе. На свободе фигурант находился из-за того, что суд ранее изменил ему меру пресечения.

Сейчас в отношении него открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 263 УК Украины (незаконное обращение с оружием, взрывчаткой).

Как сообщал УНИАН, ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов рассказал, что российские оккупанты готовятся осуществить высадку десанта в Одессе и области.

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