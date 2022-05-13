Оккупанты вложили подствольную гранату ВОГ-25П под молотки фортепиано.

В Буче Киевской области российские оккупанты подложили гранату в фортепиано 10-летней девочки.

Об этом сообщил советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко.

"Жительница Бучи Татьяна Монько, наконец-то вернувшись домой, кроме разгрома обнаружила еще и смертельную ловушку, которая чудом не сработала", - сообщил он.

Со слов Геращенко, оккупанты вложили подствольную гранату ВОГ-25П под молотки фортепиано, принадлежащее ее десятилетней дочери.

"Благодаря бдительности женщины никто не пострадал, а саперы, которых она вызвала, изъяли и обезвредили гранату", - добавил советник министра внутренних дел.

Резня в Буче - что известно

Утром 24 февраля Россия начала полномасштабную войну против Украины. Сначала противник бомбил военные объекты, а потом атаковал мирное население, в частности, Киевскую область. Часть населенных пунктов оказалась временно оккупирована российскими войсками, в том числе и Буча.

В начале апреля стало известно, что Бучу освободили от врага. В городе обнаружили братские могилы, в которых находились сотни местных жителей. При этом на телах убитых нашли признаки насильственной смерти. Кроме того, на улицах Бучи лежали трупы расстрелянных жителей, в том числе и женщин. Многих погибших пытались сжечь.

Президент России Владимир Путин отметил "героизм и отвагу" 64-й отдельной мотострелковой бригады Сухопутных войск РФ, которая устроила кровавую резню в Буче на Киевщине. Он присвоил этой бригаде насильников, мародеров и убийц наименование "гвардейская".

25 апреля сотрудники Бучанской окружной прокуратуры установили личности российских военнослужащих, которые совершали зверства в Буче.

Вас также могут заинтересовать новости:

Оккупанты проведут на Запорожье акцию "Бессмертный полк"

В ООН отреагировали на удар российских войск по школе в Луганской области

"Сценарий 1991 года": историк предсказал судьбу России после войны против Украины