Депутат стоял у истоков местной тероборони.

В ходе обороны Харькова погиб депутат Богодуховского городского совета Сергей Глущенко.

Об этом сообщается на сайте Богодуховского городского совета.

"Во время героической обороны Харькова погиб наш земляк, коллега, депутат городского совета, бывший Александровский сельский голова Сергей Глущенко", - говорится в сообщении.

Отмечается, что депутат стоял у истоков Богодуховской теробороны.

"Наша община потеряла настоящего патриота, справедливого, мужественного, ответственного. Семья потеряла отца, мужа", - отметили в горсовете.

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