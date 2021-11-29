Сотрудник полиции скончался в больнице от огнестрельного ранения.

Сегодня около 4 утра в результате огнестрельного ранения умер в больнице полицейский Черниговского районного управления полиции.

Как сообщили в секторе коммуникаций Главного управления Нацполиции в области, смертельное телесное повреждение полицейский накануне получил на охоте.

"Вчера около полудня в полицию поступила информация о том, что при охоте в угодьях Черниговского района 37-летний инспектор отдела реагирования патрульной полиции получил огнестрельного ранения", – отметили в полиции.

На момент инцидента полицейский находился вне службы в гражданской одежде. На охоту он поехал с тремя товарищами.

Читайте такжеПритащили к кассе, уронили и били: в сети показали, как в Чернигове в супермаркете издевались над копом (видео)По предварительной информации, во время охоты 39-летний охотник произвел выстрел из ружья в сторону животного и случайно попал в полицейского.

Государственное бюро расследований выясняет обстоятельства происшествия в рамках производства по ст. 119 Уголовного кодекса (Убийство по неосторожности), что наказывается ограничением свободы на срок от трех до пяти лет или лишением свободы на тот же срок.

Ранее стало известно, что в Днепровском районе Киева автомобиль Lexus сбил насмерть старшего лейтенанта полиции, инспектора Управления уголовного анализа Главного управления Нацполиции в столице Ярослава Викторова, родившегося в 1996 году.

Потом выяснилось, что коп попал на дорогу из-за злоумышленников, которые на него напали.

Автор: Ирина Синельник