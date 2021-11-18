Жертва нападения скончался в больнице из-за тяжелых травм.

В Одессе задержали двоих подозреваемых в разбойном нападении на валютчика, который в результате избиения умер в больнице.

Как сообщили УНИАН в Измаильской окружной прокуратуре, нападение произошло в городе Килия (юг Одесской обл.) в пятницу, 12 ноября.

Как пояснили в ведомстве, потерпевший – житель Килии, 1963 г. р., специализировался на обмене валюты (работал на местном рынке). Мужчина проживал на 4-м этаже пятиэтажного дома. Злоумышленники знали его распорядок дня и выжидали на лестничной площадке: напали примерно в 07:30, когда он выходил на работу.

"Когда потерпевший открыл входную дверь, трое злоумышленников ворвались внутрь, втолкнув его в квартиру. Жертве нанесли тяжкие телесные повреждения – били каким-то предметом по голове… По словам соседей, они слышали крики о помощи и два громких хлопка. Мы предполагаем, что люди услышали звуки ударов по голове", - рассказали в прокуратуре.

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По предварительным данным, установлены личности шестерых человек, которые могут быть причастны к преступлению. Из них трое – упомянутые участники нападения: мужчины, ворвавшиеся в квартиру валютчика, один из которых задержан. Это гражданин Российской Федерации, 1975 г. р. Некоторое время он проживал в Одессе. После разбойного нападения собирался вернуться на родину, но 15 ноября был задержан.

Также в порядке ст. 208 УПК задержан организатор разбоя, который долго жил в Килии, а последние два месяца проживал в Одессе. Он же, по мнению следствия, является "наводчиком" (вывел сообщников на жертву).

"Еще один возможный подозреваемый – таксист, который подвозил злоумышленников. Однако сейчас оснований для его задержания нет, так как еще устанавливается, знал он или нет о преступном замысле своих пассажиров", - уточнили в Измаильской прокуратуре.

Вчера, 17 ноября, суд избрал двоим подозреваемым (организатору и россиянину) меру пресечения в виде содержания под стражей без права на залог. Еще троих сообщников разыскивают.

По неподтвержденной пока информации, когда злоумышленники ворвались в квартиру валютчика, он, защищаясь, якобы успел ранить кого-то из нападавших ножом. Злоумышленники скрылись после нападения с крупной суммой денег.

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Автор: Лариса Козовая