Погибший был родом из Днепропетровской области.

На территории учебного центра "Десна" на Черниговщине нашли застреленным военнослужащего.

Об этом сообщают в пресс-службе Специализированной прокуратуры в военной и оборонной сфере Центрального региона.

Предварительно установлено, что 23-летний солдат-срочник, находясь в карауле, совершил несколько выстрелов из автомата АК-74, нанеся себе телесные повреждения. Он погиб на месте.

По факту гибели военнослужащего Деснянской спецпрокуратурой открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины с пометкой "самоубийство".

Читайте такжеЗадул газом и ударил кассира: в Киеве иностранец обокрал заправкуТакже следствие рассматривает и другие версии, в том числе - умышленное убийство, доведение до самоубийства и нарушение правил обращения с оружием.

Известно, что погибший был родом из Днепропетровской области.

Ранее сообщалось, что на Херсонщине работника Управления патрульной полиции нашли повешенным в лесу.

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Автор: Людмила Жерновская