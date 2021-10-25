На территории учебного центра "Десна" на Черниговщине нашли застреленным военнослужащего.
Об этом сообщают в пресс-службе Специализированной прокуратуры в военной и оборонной сфере Центрального региона.
Предварительно установлено, что 23-летний солдат-срочник, находясь в карауле, совершил несколько выстрелов из автомата АК-74, нанеся себе телесные повреждения. Он погиб на месте.
По факту гибели военнослужащего Деснянской спецпрокуратурой открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины с пометкой "самоубийство".
Читайте такжеЗадул газом и ударил кассира: в Киеве иностранец обокрал заправкуТакже следствие рассматривает и другие версии, в том числе - умышленное убийство, доведение до самоубийства и нарушение правил обращения с оружием.
Известно, что погибший был родом из Днепропетровской области.
Ранее сообщалось, что на Херсонщине работника Управления патрульной полиции нашли повешенным в лесу.