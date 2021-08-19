На его теле было огнестрельное ранение.

В Черновицкой области вблизи границы с Румынией нашли застреленным 24-летнего пограничника.

Как сообщил корреспонденту УНИАН представитель Черновицкого пограничного отряда Сергей Бровко, на теле мужчины обнаружили огнестрельное ранение.

Инцидент произошел сегодня утром, 19 августа, вблизи госграницы в с. Селятин Вижницкого района.

По словам Бровко, сейчас обстоятельства трагедии устанавливают правоохранители.

Читайте такжеВ Харькове прямо во время движения отцепилась кабина грузовика: фургон врезался в авто с детьми (видео)Из собственных источников корреспонденту УНИАН стало известно, что погибший родом из Одессы. У него обнаружили огнестрельное ранение нижней челюсти.

Ранее УНИАН уже сообщал, что СМИ узнали подробности смерти 19-летней девушки на Закарпатье. Якобы в своей записке девушка написала следующее: "Ты будешь мучиться хуже, чем я. Ты убил меня и наше маленькое чудо".

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Автор: Николай Кобылюк