В Черновицкой области вблизи границы с Румынией нашли застреленным 24-летнего пограничника.
Как сообщил корреспонденту УНИАН представитель Черновицкого пограничного отряда Сергей Бровко, на теле мужчины обнаружили огнестрельное ранение.
Инцидент произошел сегодня утром, 19 августа, вблизи госграницы в с. Селятин Вижницкого района.
По словам Бровко, сейчас обстоятельства трагедии устанавливают правоохранители.
Читайте такжеВ Харькове прямо во время движения отцепилась кабина грузовика: фургон врезался в авто с детьми (видео)Из собственных источников корреспонденту УНИАН стало известно, что погибший родом из Одессы. У него обнаружили огнестрельное ранение нижней челюсти.
Ранее УНИАН уже сообщал, что СМИ узнали подробности смерти 19-летней девушки на Закарпатье. Якобы в своей записке девушка написала следующее: "Ты будешь мучиться хуже, чем я. Ты убил меня и наше маленькое чудо".
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