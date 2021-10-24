Следователи устанавливают обстоятельства смерти правоохранителя.

На Херсонщине полиция устанавливает обстоятельства смерти сотрудника Управления патрульной полиции, которого обнаружили повешенным в лесу.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Херсонской области.

"Сегодня, 24 октября, около 12:30 в территориальное подразделение полиции г. Алешки обратился 59-летний мужчина. Он сообщил, что во время прогулки по лесу обнаружил тело повешенного мужчины. Во время выезда на место происшествия следственно-оперативной группы выяснилось, что умерший - 32-летний сотрудник Управления патрульной полиции в Херсонской области", - говорится в сообщении.

На место срочно выехало руководство областного главка полиции, Управления патрульной полиции и представители управления внутренней безопасности.

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Открыто уголовное производство, в рамках которого проводятся необходимые экспертизы и другие следственные действия для установления обстоятельств смерти патрульного полицейского.

Также о происшествии сообщили Государственное бюро расследований.

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Автор: Тамара Отовская