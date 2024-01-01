В полиции открыли дело о хулиганстве, а в соцсетях рекомендуют отправить их в артиллеристы.

В Чернигове полиция задержала четырех мужчин, которые запустили фейерверк во время "воздушной тревоги". Об этом сообщили в секторе коммуникаций Главного управления Нацполиции в области.

Согласно информации, днем на линию "102" позвонила жительница города, которая сообщила, что услышала громкий взрыв во время сигнала "воздушной тревоги" и увидела вспышки салюта с балкона дома по улице Ивана Мазепы.

Полиция установила, что к хулиганству причастны четверо нетрезвых мужчин, которые вместе праздновали Новый год. Полицейские наведались в их помещение.

Но мужчины отказались открыть дверь.

"Поэтому было принято решение о принудительном открытии двери. При силовой поддержке батальона полиции особого назначения "Чернигов" полицейские провели неотложный обыск в помещении", - отмечается в сообщении полиции.

Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного ст. 296 Уголовного кодекса Украины (Хулиганство).

В социальных сетях инцидент вызвал гневные комментарии черниговцев с рекомендациями отправить хулиганов на передовую. "Готовые артиллеристы! Всех в артиллерию!", - написали в комментариях подписчики Черниговского паблика.

Запрет использования пиротехнических средств

В Черниговской области, как и по всей Украине, действует запрет на продажу и использование пиротехнических средств.

В новогоднюю ночь в городе Черкассы 39-летний гражданин Российской Федерации применил пиротехническое средство. Об этом сообщил департамент коммуникации Национальной полиции Украины.

"Установлено, что 1 января в 00:10 в городе Черкассы 39-летний гражданин Российской Федерации применил пиротехническое средство", - сказано в сообщении. При этом в полиции отметили, что в Украине мужчина находится на законных основаниях.

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