Исключениями являются пиротехнические средства класса F1 - самые тихие и безопасные.

С 6 ноября в Украине вступает в силу закон, запрещающий использовать и распространять большинство салютов, фейерверков и петард.

Об этом сообщила в Facebook народный депутат Украины Евгения Кравчук, которая была одной из авторов законопроекта О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно использования и обращения пиротехнических изделий. Она отмечает, что этот запрет не касается пиротехнических средств класса F1 - самых тихих и безопасных.

"Страна просыпается после очередной ночи обстрелов, чтобы начать новый день. 621 день войны. Точно не время, и еще долго будет не время, для петард и фейерверков", - написала Кравчук.

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Она отмечает, что запрещается использование фейерверков (пиротехнических изделий, предназначенных для использования во время развлекательных мероприятий) классов F2, F3, F4;

запрещается продажа и/или передача любым способом фейерверков классов F2, F3, F4;

запрещается продажа и/или передача любым способом фейерверков класса F1, лицам, не достигшим 16-летнего возраста.

Запрет салютов в Украине

Как сообщал УНИАН, инициатива по запрету фейерверков в Украине поступила от неравнодушных граждан. летом 2022 года Зеленский поддержал соответствующую петицию, аргументируя это тем, что сейчас "каждый выстрел, каждый взрыв даже на территориях, где нет боевых действий, создает тяжелый стресс и дискомфорт для каждого".

11 апреля 2023 года Верховная Рада приняла закон №7438, которым запретила продажу и использование фейерверков трех классов. За это решение проголосовали 290 парламентариев.

2 мая президент Владимир Зеленский подписал закон о запрете в Украине продажи и использование фейерверков трех классов.

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