Полиция сообщает, что информация о применении фейерверка в столице не подтвердилась.

В новогоднюю ночь в городе Черкассы 39-летний гражданин Российской Федерации применил пиротехническое средство. Об этом сообщил департамент коммуникации Национальной полиции Украины.

"Установлено, что 1 января в 00:10 в городе Черкассы 39-летний гражданин Российской Федерации применил пиротехническое средство", - сказано в сообщении. При этом в полиции отметили, что в Украине мужчина находится на законных основаниях.

На него полицейские составили протокол об административном правонарушении по ч. 1 ст. 195-6 КУоАП (Нарушение порядка производства, хранения, перевозки, торговли и использования пиротехнических средств).

Видео дня

В полиции отмечают, что всего в ночь с 31 декабря на 1 января в полицию поступило 43 сообщения о событиях во время празднования Нового года, из них – 29 о нарушениях тишины, четыре сообщения касались конфликтов, два – мелкие хулиганства.

"Кроме того, поступило восемь сообщений относительно применений пиротехнических средств, из них подтвердилось одно", - отмечают в Нацполиции.

При этом сообщают, что информация о применении фейерверка в столице не подтвердилась, а видео, которое ширилось в соцсетях якобы о запуске салютов – оказалось прошлогодним.

Запрет фейерверков в Украине-детали

С 6 ноября в Украине вступил в силу закон, который запрещает использовать и распространять большинство салютов, фейерверков и петард.

Запрещено использование фейерверков (пиротехнических изделий, предназначенных для использования во время развлекательных мероприятий) классов F2, F3, F4;

запрещена продажа и / или передача любым способом фейерверков классов F2, F3, F4;

запрещена продажа и / или передача любым способом фейерверков класса F1, лицам, не достигшим 16-летнего возраста.

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