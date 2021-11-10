Комиссии, проводившей проверку, удалось найти родителей детей-воспитанников, посещавших этот детсад еще несколько лет назад. Выяснилось, что такие случаи уже происходили в садике.

В Черкассах в одном из детских садов издевались над детьми с проблемами развития. Специальная комиссия провела проверку и подтвердила факт буллинга.

Как пишет местное издание "Вичерпно", в горсовет обратилась мама одного из воспитанников дошкольного учреждения. Она рассказала, что над ребенком издеваются. Об обращении женщины сообщила заместитель городского головы Черкасс Анастасия Чубина.

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"Речь идет об одной группе, где есть две воспитательницы. Одна из них уже написала заявление по собственному желанию, другая также сначала хотела уволиться, но ушла на больничный. Своей вины они не признают. В коллективе - абсолютно нездоровая атмосфера", - отметила Чубина.

В Департаменте образования и гуманитарной политики Черкасского горсовета была создана комиссия, которая проверила этот факт. Члены комиссии пообщались с родителями детей, проведя анонимное анкетирование. Также им удалось найти родителей детей-воспитанников, которые посещали этот детсад еще несколько лет назад. Выяснилось, что такие случаи уже происходили в садике.

Городской голова Черкасс Анатолий Бондаренко в прямом эфире сообщил, что данные передадут в прокуратуру и воспитателей должен ждать наказания.

"К сожалению подтвердились некоторые факты, в частности, и те, которые были изложены в заявлениях родителей, и они были поданы еще в 2018 году. Дал поручение предоставить юридическую оценку действиям чиновников, которые прикидывали эти факты. Все материалы сегодня будут переданы в прокуратуру, и я прошу прокуратуру должным образом отреагировать, потому что такие не могут оставаться без должной реакции", - рассказал Анатолий Бондаренко.

Напомним, как писал УНИАН, в Житомире мать обвиняет воспитательницу детсада в избиении сына. Другие дети также подтвердили, что воспитательница била мальчика по лицу.

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Автор: Виктория Гордиенко