Другие дети также подтвердили, что воспитательница била мальчика по лицу.

В Житомире мать воспитанника одного из детсадов города обвиняет воспитательницу в избиении своего сына. Женщина якобы ударила 6-летнего мальчика, потому что тот не хотел делать аппликацию.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Жительница Житомира рассказала, что заметила на лице сына синяк, когда привела его домой после детсада. Женщина сразу начала рассматривать травму и решила, что это - след от удара. Она расспросила сына о синяке, мальчик рассказал маме, что его била воспитательница.

Женщина написала в родительский чат и выложила фото с синяком. Оказалось, что другие дети видели, как воспитательница била мальчика из-за аппликации. По словам воспитанников детсада, которые рассказали об инциденте своим родителям, педагог прибегла к агрессии, потому что 6-летний Виктор не хотел делать петушка.

Читайте такжеПод Киевом в частном детсаду воспитатели потеряли мальчика и даже не бросились на поиски ребенкаКонечно, возмущенная мать пошла к воспитательнице, однако она все отрицала. Сейчас педагог ушла в отпуск, за нее "держит удар" заведующая садиком. Руководитель учреждения также отказывается верить в инцидент и говорит, что у воспитательницы была безупречная репутация.

По словам заведующей, мать ничего не говорила о синяке, когда забирала мальчика из детсада. Мальчик якобы мог травмироваться уже дома. Также матери показали видео, на котором ее сын с улыбкой бежал к воспитательнице - это, мол, свидетельствует о том, что педагог всегда была добра к ребенку.

Однако женщине недостаточно оправданий. Она решила довести дело до конца и зафиксировала синяк и обратилась в отдел образования. Первый заместитель руководителя департамента отдела образования рассказала, что учреждение привлечет к расследованию психологов и проведет анкетирование родителей.

Также мать сына, которого якобы избила воспитательница, обратилась в полицию. Там открыли уголовное производство. Женщина говорит, что не хочет переводить мальчика в другую группу и не хочет чтобы в садике пострадал еще хотя бы один ребенок.

Если же вина воспитательницы будет доказана и окажется, что она действительно била ребенка, ей грозит ответственность. Женщине могут присудить исправительные работы или даже до 2 лет тюрьмы.

Ранее УНИАН уже сообщал, что в Запорожской области девочка сильно травмировалась в детсаду, а воспитатели не оказали ребенку помощь.

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Автор: Полина Кузенко