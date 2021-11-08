В Житомирской области женщина на более сутки оставила двух своих детей – 8-летнего мальчика и 4-летнюю девочку, в закрытой квартире.
Потом мать сама позвонила в Службу по делам детей и сообщила, что не собирается возвращаться домой еще в течение нескольких дней, говорится в сюжете ТСН.
По сведениям журналистов, работникам социальной службы открыл дверь мальчик.
"...Скорой малых доставили в детскую больницу, выяснилось – детей у этой матери изымали уже пять раз, но потом снова возвращали", – говорится в сюжете.
Ранее стало известно, что в захваченном Россией Крыму "отличилась" горе-мать – женщина за рулем авто Chevrolet, в котором была ее двухлетняя дочь, выехала на полосу встречного движения и столкнулась с машиной Kia.
ДТП произошло в Севастополе на ул. Тоннельная, 20. После аварии женщина была покрыта кровью и не захотела отдавать ребенка медикам. Вместо того, чтобы передать дочь медработникам, горе-мать начала материться и бросаться на них.
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