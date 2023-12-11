По данным прокуратуры, еще три человека травмироованы.

В Печерском районе Киева из-за обвала стены во время проведения ремонтных работ есть жертвы. Об этом сообщил руководитель Киевской городской военной администрации Сергей Попко.

"Во время проведения ремонтных работ опорной стены для удержания грунта произошел обвал. В результате чего один человек погиб и еще один травмирован", - сообщил он. По его словам, травмированный мужчина госпитализирован в Александровскую клиническую больницу. Он отметил, что проводятся работы по разбору завала.

Полицейские сейчас выясняют обстоятельства происшествия на стройке в Печерском районе столицы.

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В отделе коммуникации полиции Киева сообщили, что на место происшествия выехали и работают работники Печерского управления полиции, следственно-оперативная группа ГУНП в г. Киеве и медики. При этом отмечают, что после выяснения всех обстоятельств будет решаться вопрос о квалификации указанного события.

По информации Киевской городской госадминистрации, обвал произошел на ул. Лютеранская, 7/10 во время ремонта подпорной стены для удержания грунта. Сейчас на месте работает следственно-оперативная группа. Также проводятся работы по разбору завалов.

Согласно сообщению, заказчиком ремонтных работ выступает Печерская РГА.

"Ремонт проходит в соответствии с подрядом между Управлением жилищно-коммунального хозяйства и строительства Печерской районной в городе Киеве государственной администрации и ООО "ЛКБУД". Проектно-сметную документацию разрабатывало ООО "Инжиниринговая компания "Аркон". Работы по капитальному ремонту выполняли 4 работника подрядной организации.

Прессслужба Киевской городской прокуратуры сообщила, что начато досудебное расследование в уголовном производстве по факту нарушения правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью, повлекшей гибель человека (ч. 2 ст. 272 УК Украины).

"В результате полученных травм один из рабочих погиб на месте, еще трое госпитализированы в больницу", - отмечается в сообщении прокуратуры.

В рамках производства продолжаются следственные действия по установлению всех обстоятельств происшествия. Санкция статьи предусматривает до 8 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до 3 лет.

Новости Киева

Как сообщал УНИАН, с 8 декабря в Киеве остановлено движение поездов между станциями метро "Демеевская" и "Теремки" из-за необходимости срочного ремонта на перегонном тоннеле между станциями "Демеевская" и "Лыбедская".

Сегодня, 11 декабря, в Киеве люди вынуждены добираться до ближайшей станции метро "Лыбедской" наземным транспортом, который дублирует движение закрытым участком синей ветки. Утром на остановках очередей особых не было, и общественный транспорт не полностью забит. Однако из-за увеличения количества общественного транспорта в городе теперь гораздо больше пробок, также огромные очереди на станции метро "Лыбедская", когда люди стоят по 10-15 минут на улице, только чтобы попасть внутрь станции.

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