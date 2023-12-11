Хотя сам общественный транспорт не переполнен, но на дорогах большие пробки и невероятные очереди на метро Лыбедская.

В Киеве первый понедельник после закрытия шестерых станций метро синей ветки от "Демеевской" до "Теремков" на реконструкцию.

Люди сейчас вынуждены добираться до ближайшей станции метро "Лыбедской" наземным транспортом, который дублирует движение закрытым участком синей ветки. В КГГА отмечали, что с этой целью направили на маршруты 77 автобусов и 20 троллейбусов.

И действительно, из-за большого количества транспорта по состоянию на утро на остановках очередей особых нет, и общественный транспорт не полностью забит - шпротами в банке вы себя не почувствуете.

Однако есть другой нюанс - пробки. Из-за увеличения количества того же общественного транспорта в городе теперь намного больше пробок, особенно в час пик. Из видео видно, что проспект Академика Глушкова в какой-то момент утром стал намертво - от въезда в Киев и ВДНХ, а может даже и дальше. Поэтому время на доезд у киевлян и гостей города теперь вырастет экспоненциально.

Также есть еще одно слабое место в этой ситуации – метро "Лыбедская", которая почти трещит по швам из-за наплыва пассажиров.

Люди стоят по 10-15 минут на улице, только чтобы попасть внутрь станции. А потом весь этот поток будет пытаться уместиться в поезд.

По отзывам киевлян, чтобы добраться из Теремков на Подол, теперь понадобится более 2 часов.

С 8 декабря в Киеве остановлено движение поездов между станциями метро" Демеевская "и"Теремки" из-за необходимости срочного ремонта на перегонном тоннеле между станциями "Демеевская" и "Лыбедская".

В то же время власти Киева рассматривают возможность запуска челночного движения через неповрежденный тоннель между станциями метро "Демеевская"и " Теремки".

Сейчас в КГГА пообещали, что для обеспечения перевозок пассажиров будут предусмотрены дублирующие маршруты наземным транспортом от станции метро "Теремки" до станции метро "Лыбедская". Также для дублирующего пассажирского наземного транспорта оперативно организуют специальные полосы движения, чтобы способствовать стабильной перевозке пассажиров.

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