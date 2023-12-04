Предварительно установлено, что во дворе возле дома сдетонировала граната.

В Подольском районе Киева в частном доме прогремел взрыв. В результате инцидента погиб владелец жилья 1950 года рождения.

Об этом сообщает пресс-служба столичной полиции. Отмечается, что информации о других пострадавших в результате взрыва не поступало.

"Сегодня, около 16:50, в полицию Киева поступила информация о взрыве в частном доме на улице Замковецкой. По вызову были немедленно направлены следственно-оперативная группа районного управления, сотрудники ГСЧС и врачи. По предварительной информации, в результате взрыва погиб владелец жилья – киевлянин, 1950 года рождения", – говорится в сообщении.

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Впоследствии правоохранители сообщили, что, по предварительной информации, взрыв произошел в результате детонации гранаты во дворе возле дома.

По данному факту начато уголовное производство по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины – умышленное убийство с дополнительной отметкой "несчастный случай".

Другие инциденты в Украине

В Харькове на улице Шевченко трагически погибли двое работников газовой службы. Они проводили аварийные работы на подземном газопроводе, когда произошел оползень. Мужчин откапывали из-под земли десятки спасателей, однако когда их деблокировали из ловушки, газовщики уже не подавали признаков жизни.

В Киеве женщина выбросила из окна 7 этажа щенка. Животное погибло. Двухмесячный щенок выбросила 290летняя уроженка Херсонской области – она задержана за жестокое обращение с животными. Кроме того, правоохранители сообщили, что ранее в отношении женщины был направлен в суд обвинительный акт за грабеж, совершенный в условиях военного положения.

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