В декларации чиновника этой машины нет.

Появились детали инцидента в Херсоне, где сегодня самый высокий флагшток области упал и раздавил Lexus.

По информации херсонского издания "Мост", поврежденный автомобиль принадлежит местному чиновнику, отвечающему в областной власти за капитальное строительство. Речь идет о Виталии Караваеве. Ему чудом удалось не пострадать - он покинул авто за считанные секунды до падения флагштока.

"Караваев входит в группу "Шахтеры" и занимает скромную должность заместителя директора Департамента развития территорий, начальника управления строительства и финансового обеспечения. В команде Козыря он отвечает за все строительные подряды и коммуницирует с подрядчиками. Очевидно, что он отвечал и за установку флага и за поиск таинственного спонсора его установки", - пишет СМИ.

Примечательно, что поврежденный Lexus в декларации чиновника не записан.

В Херсоне упал флагшток - детали

Как сообщал УНИАН, в Херсоне ко Дню Независимости должны были поднять самый большой в области флаг Украины, но 20 августа гигантский флагшток упал на припаркованный Lexus.

Самый большой в области флаг Укpаины должны были поднять на площади у Хepсонской областной унивepсальной научной библиотeки им. Олeся Гончаpа, 23 августа в 9:00. Его размер должен составлять 12 на 18 метров.

Автор: Юрий Годован