Сотрудники Государственного бюро расследований начали расследование инцидента в одном из военкоматов на Львовщине.
"Видео, на котором двое военных издеваются над мужчиной и угрожают ему оружием, появилось на одном из телеграм-каналов. Предварительно, инцидент произошел сегодня, 19 сентября, в помещении Самборского Территориального центра комплектования и социальной поддержки", - сообщила пресс-служба ГБР.
Отмечается, что открыто уголовное производство по факту нарушения уставных правил, взаимоотношений между военнослужащими с применением оружия (ч. 3 ст. 406 УК Украины).
Работники Госбюро расследований на месте происшествия устанавливают все обстоятельства инцидента.
Избиение человека в ТЦК Самбора - что известно
Как сообщал УНИАН, сегодня в сети появилось видео, где утверждалось, что работники Самборского территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) в течение шести суток удерживают и избивают мужчину из Харькова.
На одном из роликов, снятом еще одним удерживаемым, видно, как работник ТЦК применяет физическую силу к мужчине.
Впоследствии Львовский областной ТЦК и СП сообщил, что военнослужащих, которые могут быть причастны к избиению гражданского мужчины, отстранили от исполнения обязанностей, якобы проводится служебная проверка.