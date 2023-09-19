Работники ГБР на месте происшествия устанавливают все обстоятельства инцидента.

Сотрудники Государственного бюро расследований начали расследование инцидента в одном из военкоматов на Львовщине.

"Видео, на котором двое военных издеваются над мужчиной и угрожают ему оружием, появилось на одном из телеграм-каналов. Предварительно, инцидент произошел сегодня, 19 сентября, в помещении Самборского Территориального центра комплектования и социальной поддержки", - сообщила пресс-служба ГБР.

Отмечается, что открыто уголовное производство по факту нарушения уставных правил, взаимоотношений между военнослужащими с применением оружия (ч. 3 ст. 406 УК Украины).

Работники Госбюро расследований на месте происшествия устанавливают все обстоятельства инцидента.

Избиение человека в ТЦК Самбора - что известно

Как сообщал УНИАН, сегодня в сети появилось видео, где утверждалось, что работники Самборского территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) в течение шести суток удерживают и избивают мужчину из Харькова.

На одном из роликов, снятом еще одним удерживаемым, видно, как работник ТЦК применяет физическую силу к мужчине.

Впоследствии Львовский областной ТЦК и СП сообщил, что военнослужащих, которые могут быть причастны к избиению гражданского мужчины, отстранили от исполнения обязанностей, якобы проводится служебная проверка.

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