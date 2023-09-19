По версии мужчины, его удерживают уже шесть суток, когда отпустят - неизвестно.

В Самборском Территориальном центре комплектования (ТЦК) в течение шести суток удерживают и избивают мужчину из Харькова.

В распоряжении Телеграм-канала headlines появились видео с места происшествия. На одном из роликов, снятом еще одним удерживаемым украинцем, видно, как работник ТЦК применяет физическую силу в отношении пострадавшего. Избиение сопровождается моральным давлением, угрозами и ругательствами.

Во время избиения военком размахивал пистолетом и угрожает ему убийством.

"В багажник, поехали, закопаю и никто не найдет, за*башу на*уй. Ты не человек", - говорит мужчина в форме.

Неизвестно, чем именно мужчина так разозлил работника ТЦК. Еще один его коллега в форме спокойно наблюдал за избиением.

В других двух видео украинец сообщил, что он родом из Харькова. В ТЦК его удерживают уже шесть суток, когда отпустят – неизвестно.

"Выручайте, убивают", - говорит мужчина.

На шее мужчины видны кровь и следы избиения. Он заметил, что оставил в комнате, где его избили, метку кровью, чтобы доказать, что это действительно произошло. Других деталей инцидента пока нет.

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В Ривненской области военкомы издевались над подчиненным. Его били битой и ставили на колени. У одного из подозреваемых во время обысков нашли наркотические вещества. Отмечается, что пока руководитель Ривненского областного ТЦК сам избивал военнослужащего, начальник районного военкомата все это снимал на телефон.

Дело попало в суд. Глава Ровенского ТЦК взяли под стражу без права внесения залога. Известно, что ему инкриминируют превышение власти или служебных полномочий – военкому грозит до 12 лет заключения.

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