Также в военкомате проводится служебная проверка.

Военнослужащих Самборского территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП), которые могут быть причастны к избиению мужчины, отстранили от исполнения обязанностей, проводится служебная проверка.

Об этом сообщил Львовский областной ТЦК и СП, комментируя видео, распространенное в соцсетях, на котором якобы работники Самборского районного военкомата уже шесть дней избивают и издеваются над харьковчанином.

"На видео видна часть происшествия, поэтому, что именно произошло в данной ситуации и что предшествовало действиям военнослужащих, выясняется. На время служебной проверки данные военнослужащие отстранены от исполнения обязанностей до выяснения всех обстоятельств. Руководством Львовского областного ТЦК и СП назначена служебная проверка", - сообщили в службе связей с общественностью Львовского областного ТЦК и СП.

Видео дня

На вопрос, что произошло с мужчиной, и почему его насильно удерживают в военкомате, пресс-секретарь областного ТЦК и СП Мария Левко ответила: "Кроме официального комментария, я добавить ничего не могу до выяснения всех обстоятельств".

В Минобороны Украины заявили, что не комментируют этот инцидент в связи с кадровыми перестановками в ведомстве.

Избиение и удержание мужчины в ТЦК на Львовщине: что известно

В Интернете появилось видео, где утверждается, что работники Самборского территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) в течение шести суток удерживают и избивают мужчину из Харькова.

На одном из роликов, снятом еще одним удерживаемым, видно, как работник ТЦК применяет физическую силу к мужчине. Избиение сопровождается моральным давлением, угрозами и руганью. Также военком размахивал пистолетом и угрожал убийством мужчине. На шее пострадавшего видны кровь и следы избиения.

Что спровоцировало конфликт - пока неизвестно.

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