Такое впечатление, что в Украине каким-то образом умудряются сосуществовать две абсолютно разные армии. Первая – та, которой восторгается весь цивилизованный мир – наши защитники и гордость. Это титаны, которые отдают свое здоровье и жизнь за независимость Украины. Вторая – словно застарелый гнойный нарыв, на который консервативная медицина никак не влияет. Речь об отдельных офицерах, чье взяточничество и садизм (в отношении подчиненных), нормальных людей вводят в ступор. Одна из отвратительных черт этой коррумпированной "армии" – использование военнослужащих на работах, никак не связанных с боевой подготовкой и защитой страны. То есть, речь о своеобразной "индустрии", процветавшей еще во времена СССР, когда солдаты батрачили на стройках, в колхозах, на шахтах, лесоповалах, собирали разлитую на заводах ртуть…

Мне приходилось слышать о страшных вещах, например, о том, как в ряде регионов России "срочников" сдают в аренду бизнесменам и о неких "армейских биржах труда", даже продаже в рабство солдат! Все это, со слов очевидцев, имело место не в период Средневековья, а буквально лет 20-30 назад. Ну, и совсем недавно, в 2021-22 годах, подобный пример имел место в Татарстане. Там призывников казанской войсковой части под видом стационарного лечения вывозили на приусадебные участки должностных лиц для хозяйственных работ.

Теперь аналогичная дикость вскрылась и в Украине. Чего только стоит недавний пример Закарпатья. Там, один из начальников районного ТЦК и СП принудил солдат строить ему роскошную дачу. В этой истории показательно то, что новоявленный "рабовладелец" в погонах родился и учился в России. Во время обыска у него изъяли одежду с эмблемами СССР и РФ, значки, кокарды, георгиевскую ленту и прочую "дребедень"…

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Аналогичный пример в Одесской области. Здесь разоблачен заместитель командира батальона одной из воинских частей, который задействовал бойцов для строительства частного поместья. Как выяснилось, четыре солдата во время войны в пригороде Одессы почти год возводили офицеру "сиротский домик" в несколько этажей.

Майор решил, что он – местный "Дон Корлеоне"

Стоить отметить, что частные апартаменты строились за наш с вами счет: пока бойцы трудились "на строительном фронте", им начислялась зарплата как военным. В результате, госбюджету нанесен ущерб более чем на 2 миллиона гривен. В данном случае фигурант уголовного дела – не генерал и даже не подполковник: так, майор, решивший, что он – местный "Дон Корлеоне". Страшно представить, на что способен такой офицер при более высоком чине…

Еще в Одесской области командир взвода одной из воинских частей вымогал у подчиненных мзду за краткосрочный отпуск. "Такса" составила 4 тысячи гривен, а в случае отказа офицер угрожал военнослужащим проблемами с прохождением службы и даже физической расправой. По оперативным данным, таким образом командир "наколядовал" не менее 500 тысяч в национальной валюте.

Не менее циничный пример: руководитель Запорожского областного ТЦК и СП приближенным "к себе лицам" завышал военные выплаты и оказывал определенную помощь представителям местной преступной группировки.

Сколько еще военных чиновников паразитируют на подчиненных неизвестно

Сложно сказать, сколько всего в Украине вскрылось подобных фактов – по официальным каналам узнать реальное количество уголовных производств не удалось. Как утверждают в Специализированной прокуратуре в оборонной сфере, информация содержится в закрытом реестре правоохранительных органов и разглашению не подлежит. Другими словами – неизвестно. Как и то, сколько еще военных чиновников паразитируют на подчиненных и наживаются на кровавой войне.

Остается надеяться, что Украина, как свободная страна, которая борется за свою независимость, все-таки произведет хирургическую операцию по удалению таких позорных "прыщей". В любом случае, потеря невелика – присутствие в рядах ЗСУ подобных командиров "дачного фронта" вызывает большое сомнение и отнюдь не приближает нашу победу.

Лариса Козовая