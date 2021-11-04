Пострадал 72-летний мужчина, он попал в реанимацию, поделились в полиции.

В Киеве оперативники задержали мужчину, который пытался убить собственного отца.

Об инциденте в столице сообщает Отдел коммуникации местной полиции.

На спецлинию "102" от медиков поступило сообщение о том, что возле дома на проспекте Георгия Гонгадзе они оказывают помощь мужчине с ножевыми ранениями шеи. По адресу немедленно выехала следственно-оперативная группа и оперативные работники.

Правоохранителя сразу удалось разыскать и задержать злоумышленника.

Читайте такжеВ Киеве "ювелир" оставил клиентов без более четверти миллиона гривень (фото)"Установлено, что между отцом и сыном возникла ссора из-за того, что последний в течение длительного времени нигде не работает и не имеет источника заработка. Во время выяснения отношений фигурант сначала устроил драку, а затем ножом несколько раз ударил отца в шею, после чего оставил его и ушел с места происшествия", – говорится в сообщении.

72-летнего пострадавшего в тяжелом состоянии госпитализировали в медицинское учреждение, сейчас он находится в реанимации. Полицейские изъяли лезвие ножа, которым, вероятно, были причинены телесные повреждения, и другие вещественные доказательства.

Задержанному сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренном ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины – это законченное покушение на убийство.

Кроме того следователь подготовил ходатайство в суд об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей. За содеянное фигуранту грозит до 15 лет лишения свободы.

Ранее похожее, но еще более жестокое преступление, было совершено в Одессе. В Киевском районе областного центра мужчина в одном из многоэтажных домов до смерти забил 76-летнюю мать и выбросил тело в подъезд.

Автор: Наталья Хаджи