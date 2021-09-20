В Днепре задержали мужчину, который бегал по улице с топором.
Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции Днепропетровщины.
Ночью полицейским поступило сообщение о том, что на улице Илюшина в одном из домов кричит женщина и просит о помощи.
"Двигаясь по улице Илюшина, экипаж заметил мужчину, бежавшего с топором. Патрульные приказали ему положить его на землю и не сопротивляться. Гражданина задержали", - говорится в сообщении.
55-летняя сожительница задержанного сообщила, что 58-летний мужчина живет с ней и после употребления алкогольных напитков стал вести себя агрессивно - крушил посуду, мебель и избил ее так, что она потеряла сознание.
На месте происшествия работала следственно-оперативная группа.
Напомним, летом в Черниговской области правоохранители задержали мужчину, которого подозревают в жестоком убийстве 21-летнего сына.
Оперативники установили, что 47-летний житель одного из сел Куликовского района Черниговской области нанес удары топором своему сыну во время внезапно возникшего конфликта.
Злоумышленника задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.
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