После употребления алкогольных напитков мужчина стал вести себя агрессивно - крушил посуду, мебель и избил сожительницу так, что она потеряла сознание.

В Днепре задержали мужчину, который бегал по улице с топором.

Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции Днепропетровщины.

Ночью полицейским поступило сообщение о том, что на улице Илюшина в одном из домов кричит женщина и просит о помощи.

"Двигаясь по улице Илюшина, экипаж заметил мужчину, бежавшего с топором. Патрульные приказали ему положить его на землю и не сопротивляться. Гражданина задержали", - говорится в сообщении.

55-летняя сожительница задержанного сообщила, что 58-летний мужчина живет с ней и после употребления алкогольных напитков стал вести себя агрессивно - крушил посуду, мебель и избил ее так, что она потеряла сознание.

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа.

Напомним, летом в Черниговской области правоохранители задержали мужчину, которого подозревают в жестоком убийстве 21-летнего сына.

Оперативники установили, что 47-летний житель одного из сел Куликовского района Черниговской области нанес удары топором своему сыну во время внезапно возникшего конфликта.

Злоумышленника задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Читайте такжеЗарубили топором: под Одессой нашли мертвым тяжелобольного мужчину

Вас также могут заинтересовать новости:

Автор: Денис Прядко