Фигуранту грозит до 15 лет тюрьмы.

Полицейские задержали подозреваемого в убийстве военнослужащего, тело которого нашли вчера в городе Подольск Одесской области.

Как сообщили в региональном главке Национальной полиции, мертвого мужчину, который был одет в военную форму, прохожие увидели утром 8 марта в парковой зоне Подольска. Выяснилось, что убитый, действительно, военнослужащий, он родился в 1989 году и, по предварительным данным, погиб от многочисленных ударов по голове, лицу.

Впоследствии удалось установить и задержать подозреваемого - это житель Одесской области, который временно проживал в Подольске. В содеянном он признался.

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"Фигуранта мы задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины и поместили в изолятор временного содержания. Сейчас решаем вопрос о сообщении ему о подозрении в умышленном убийстве и избрании меры пресечения. Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок от семи до пятнадцати лет", - отметил начальник Подольского районного управления полиции Олег Жуковский.

Полиция не сообщает деталей, но в соцсетях появилась информация о том, что задержанному - 22 года. Погибший - житель Кировоградской области, лечился в Одессе от пневмонии, оттуда поехал в Подольск. Якобы мужчины вместе употребляли алкоголь, а потом младший убил "товарища" "на почве внезапно возникших неприязненных отношений".

Жестокое убийство военного

Как сообщал УНИАН, в городе Подольск Одесской области жестоко убили военнослужащего, которого 8 марта, около семи часов утра, нашли прохожие на проспекте Шевченко. По словам очевидцев, военного убили с особой жестокостью, вероятно, били чем-то тяжелым по голове настолько сильно, что произошла утечка мозга, а лицо "почти исчезло".

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