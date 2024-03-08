Полиция начала уголовное производство, на месте работают специалисты.

В городе Подольск Одесской области произошло жестокое убийство, жертвой неизвестных стал военнослужащий.

Как сообщили в региональном главке Национальной полиции, сегодня, 8 марта, около семи часов утра тело увидели случайные прохожие на проспекте Шевченко. Сейчас на месте работает следственно-оперативная группа территориального подразделения полиции, работники Подольской окружной прокуратуры, другие оперативные службы. Устанавливаются все обстоятельства происшествия, проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на разоблачение лица, которое может быть причастно к преступлению.

Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

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В соцсетях местные жители сообщают, что мужчина, которого нашли на улице, был в военной форме. Он убит с особой жестокостью, вероятно, его били чем-то тяжелым по голове настолько сильно, что произошла утечка мозга, а лицо "почти исчезло". Убитому примерно 40 лет.

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Как сообщал УНИАН, в Одесской области задержали 14-летнюю девушку по подозрению в жестоком убийстве подруги. В Измаиле на берегу реки Дунай пожилой горожанин, гуляя с собакой, увидел тело человека в пламени. Испуганный мужчина сразу сообщил о страшной находке в полицию. Как выяснилось, убита 14-летняя жительница. На теле потерпевшей обнаружили несколько ножевых ранений.

По результатам оперативно-розыскных мероприятий правоохранители установили, что с потерпевшей к реке ходила ее знакомая из параллельного класса. Подозреваемую разыскали в другом конце Измаила - увидев полицейских, школьница в содеянном призналась. По словам фигурантки, причиной убийства стала обида на подругу якобы из-за того, что та постоянно ее обворовывала.

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