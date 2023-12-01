Полиция задержала убийцу, которому может грозить до 15 лет лишения свободы.

В Киеве винничанин нанес многочисленные смертельные ножевые удары знакомому военному, положил тело погибшего в спальный мешок, обмотал полиэтиленовой пленкой и бросил в водоем.

Как сообщает Отдел коммуникации полиции Киева, военнослужащий на собственном автомобиле должен был ехать в госпиталь, впрочем по дороге с ним пропала связь.

По словам начальника Управления уголовного розыска полиции Киева Андрея Кичука, правоохранители нашли тело пропавшего в одном из водоемов на окраине города, а его автомобиль – в одном из спальных районов Киева.

"По дороге в больницу мужчина заехал к своему товарищу за документами. Во время встречи между ними возникла ссора на почве долговых обязательств. Нападавший достал нож и нанес удар пострадавшему в шею, грудь и голову. Когда он убедился, что военный умер, то решил избавиться от тела и скрыть следы. Поэтому в дальнейшем он положил тело погибшего в спальный мешок, обмотал полиэтиленовой пленкой и на его же автомобиле отвез за город и бросил в водоем", - подчеркнул Кичук.

По его словам, судебно-медицинский эксперт обнаружил на теле умершего около 15-ти ножевых ранений

При этом, правоохранители провели детальный осмотр места преступления, пошагово отработали движение потерпевшего и установили личность нападавшего. В частности, им оказался 31-летний житель Винницкой области, который кроме этого обвиняется в совершении разбойного нападения на двух женщин в Винницкой области.

Злоумышленник задержан в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса и помещен в изолятор временного содержания.

"Следователи при процессуальном руководстве Дарницкой окружной прокуратуры сообщили фигуранту о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса ("умышленное убийство"). Подозреваемому может грозить до 15 лет лишения свободы. Досудебное расследование продолжается, устанавливаются все подробности этого дерзкого преступления", - добавил Кичук.

Другие инциденты в Киеве

4 августа 2023 года Голосеевский райсуд Киева отпустил под залог двух из трех обвиняемых в групповом хулиганстве с применением огнестрельного оружия по делу об убийстве военнослужащего. Суд определил размер залога в 805,2 тыс. грн для каждого как альтернативу содержанию под стражей.

Прокуратура подала апелляцию на такое решение суда.

Убийство произошло в октябре 2022 года во время конфликта в одном из киевских дворов. По данным полиции, ссора возникла между водителями Hyundai и Lexus из-за первоочередности проезда на дороге. Во время нее пассажиры Lexus избили водителя другого авто, а водитель "Лексуса" выстрелил в него. Последний погиб на месте.

Прокуратура подала апелляцию на решение суда, который отпустил под залог двух обвиняемых в убийстве добровольца Алексея Щербины, которое произошло в Киеве в 2022 году.

Впоследствии стало известно, что молодые люди убили добровольца ДФТГ "Свобода" Алексея Щербину. Суд арестовал троих молодых людей. СМИ связывали их со спортивным клубом депутата-предателя Ильи Кивы. Один из них уже имел подозрение по делу о мошенничестве.

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