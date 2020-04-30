Убийство 3-летнего сына депутата в Киеве: появился еще один подозреваемый

1 декабря 2019 года в центре Киева неизвестные обстреляли внедорожник, за рулем которого находился депутат Киевского облсовета от «БПП «Солидарность», владелец ресторана «Марио» Вячеслав Соболев. В результате стрельбы погиб трехлетний сын депутата, находившийся в салоне автомобиля.

При процессуальном руководстве Офиса генерального прокурора сообщено о подозрении еще одному лицу, которое может быть причастно к покушению на убийство депутата Киевского областного совета Вячеслава Соболева и убийству его 3-летнего сына в центре Киева в декабре 2019 года.

Как информирует Офис генерального прокурора, сейчас фигурант объявлен в международный розыск.

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Также по ходатайству прокуроров суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей. Это дает правовые основания компетентным органам задержать это лицо на территории другого государства.

Досудебное расследование продолжается.

Напоминается, что по инициативе заместителя генпрокурора Гюндуза Мамедова, который отвечает за ювенальное направление, в январе Офисом генерального прокурора было принято решение об изменении подследственности и группы прокуроров в этом уголовном производстве.

Сейчас шести лицам сообщено о подозрении. Четыре человека находятся под стражей, двое - в международном розыске.

Как сообщал УНИАН, 1 декабря 2019 года в центре Киева неизвестные обстреляли внедорожник, за рулем которого находился депутат Киевского облсовета от «БПП «Солидарность», владелец ресторана «Марио» Соболев.

В результате стрельбы погиб 3-летний сын депутата, находившийся в салоне автомобиля.

2 декабря полиция сообщила о задержании подозреваемых в убийстве ребенка, на следующий день им сообщили о подозрении в совершении преступления по пп. 2, 11, 12 ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство малолетнего ребенка, совершенное по заказу по предварительному сговору группой лиц) Уголовного кодекса. Фигурантам грозит до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.

4 декабря суд арестовал обоих подозреваемых без права на внесение залогов.

15 января Соболев и его жена Инна объявили о выплате вознаграждения в размере 2 млн грн тому, кто поможет выйти на заказчика убийства.