Василаке подтвердил, что хотел вместе с сыном выехать в Молдову, но "понимал, что это не реально".

Арестованный в делев об убийстве полицейского Валерий Василаке на суде по избранию меры пресечения заявил, что стрелял в правоохранителя его сын. На вопрос журналиста УНИАН Василаке-старший заявил, что не ожидал этого.

"Выстрелил сын, он мне сказал, что подумал, что полицейский застрелил меня", - рассказал он.

По его словам, оружие, которое они перевозили, украл его сын: "Хотели просто спрятать, чтобы было".

Василаке подтвердил, что хотел вместе с сыном выехать в Молдову, но "понимал, что это не реально".

Убийство полицейского - подробности

В ночь на 20 апреля вблизи села Яланец Бершадской ОТГ в Винницкой области расстреляли двух сотрудников полиции. Перед этим правоохранители остановили подозрительный автомобиль. Во время проверки мужчины, которые находились в нем, применили огнестрельное оружие. Погиб 20-летний полицейский Максим Зарецкий, его напарник получил ранения. Нападавшие скрылись с места преступления.

21 апреля их обоих задержали в селе Липецкое Одесской области. Это двое военных, отец и сын, 52 и 26 лет, уроженцы Винницкой области.

Военнослужащие, которые подозреваются в убийстве и ранении полицейских в Винницкой области, перевозили боеприпасы, которые потом сбросили в водоем. Об этом рассказал глава Министерства внутренних дел Игорь Клименко.

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