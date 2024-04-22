Мужчина будет находиться под стражей без права на залог.

Суд определил одному из подозреваемых в убийстве и покушении на жизнь полицейских, безальтернативную меру пресечения в виде содержания под стражей.

Как сообщил корреспондент УНИАН из зала суда, Валерия Василаке, который подозревается в убийстве полицейского взят под стражу на два месяца без права внесения залога.

Во время суда подозреваемый сообщил, что проживал в Одессе, хотя зарегистрирован официально в Винницкой области. Также он раскаялся в содеянном.

Расстрел полицейских под Винницей

В ночь на 20 апреля вблизи села Яланец Бершадской ОТГ в Винницкой области двое военных - отец и сын расстреляли двух сотрудников полиции - один погиб, другой получил ранения. От ранений скончался 20-летний Максима Зарецкий, его напарника ранили. Сегодня Зарецкого похоронили.

Перестрелка произошла во время того как полицейские остановили легковой автомобиль ночью во время комендантского часа.

Подозреваемых задержали через сутки в Одесской области.

Пресс-секретарь Национальной полиции Елена Бережная сообщала, что нападавшим на полицейских в Винницкой области грозит пожизненное заключение. По ее словам, нападавшие были установлены и находились в заброшенном здании и намеревались выехать за границу.

Отмечалось, что нападавшие якобы перевозили боевые гранаты.

По ее словам, один из нападавших, а именно отец, был ранен полицейским, который погиб во время защиты напарника. Полицейскому удалось сделать несколько выстрелов в ответ.

Также проверяется причастность фигурантов к диверсионно-разведывательным группам. Также следствие должно установить причины нападения на полицейских.

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