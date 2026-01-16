Эти животные находятся на границе между дикой природой и миром одомашненных питомцев.

Что такое волкодав – вопрос, который возникает то ли из-за его загадочности, то ли от крайнего любопытства. Это слово у многих ассоциируется с мистикой или древними легендами, хотя в действительности ничего сверхъестественного в нем нет.

Чем отличаются волкодавы от обычных собак и какая история у такой "породы", рассказывает интернет-издание "Max's Corner".

Почему волкодав так называется

Волки издавна воспринимались врагами человека. На протяжении веков они занимали важное место в фольклоре и литературе – от "Трех поросят" до "Мальчика, который кричал "волк"", потому что именно волки лучше всего играли роль "воплощенного зла".

Благодаря их высокому интеллекту, любознательности и сильной привязанности к стае, люди начали целенаправленно скрещивать волков с домашними собаками, стремясь объединить лучшие качества обоих видов.

И здесь появляется распространенный миф – что волкодавы являются результатом скрещивания волка и домашней собаки. В действительности же они могут не иметь никакого прямого отношения к волкам. Но тогда почему собаку назвали волкодав? А дело в том, что эти породы собак были выведены для охоты на волков, которых буквально "давили" своим весом и силой.

В чем разница между волком и волкодавом и кто все таки сильнее

Несмотря на общие гены, волкодавы существенно отличаются от типичных домашних собак размером и весом. И хотя волкодавы могут внешне напоминать волков, они тем не менее обладают рядом физических и психологических особенностей, которые делают их ближе к домашним собакам.

На этом фоне нередко возникает вопрос: кто сильнее: волкодав или волк?

Ответ зависит от конкретной особи, условий содержания и степени выраженности волчьих генов. Но на практике, в поединке один на один волк почти всегда оказывается сильнее волкодава, несмотря на больший размер последнего. Так уж сложилось – зависимость от человека делает животных значительно слабее.

Почему называют волкодав, алабай, нагази, и другими именами

Дело в том, что сам термин "волкодав" – это собирательное название для всех пород крупных собак, исторически использованных для борьбы с волками. В разных странах и регионах они назывались по-разному: алабай – среди туркменов, нагази – у грузин и т.д.

Другой вопрос - стоит ли заводить волкодава. Это невероятно умные животные, способные стать надежными компаньонами охотникам и фермерам. Однако из-за существенных отличий от обычных собак они подходят лишь опытным владельцам, располагающим временем, пространством и общим пониманием того, кто такие волкодавы.

