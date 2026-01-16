ВАКС назначил залог для Тимошенко в размере более 33 млн гривен

Также суд определил для лидера "Батькивщины" ряд обязательств.

Высший антикоррупционный суд Украины решил применить к лидеру политической партии "Батькивщина" Юлии Тимошенко меру пресечения в виде залога в размере 33 млн 280 тыс грн. Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение принято на заседании ВАКС сегодня, 16 января.

Суд обязал лидера "Батькивщины" сдать заграничные паспорта, каждый раз являться в суд или Национальное антикоррупционное бюро в случае вызова, не выезжать из Киева и области без разрешения следователей или суда, не общаться с рядом народных депутатов и т.д.

Кроме того, если Тимошенко не внесет залог или нарушит условия этой меры пресечения, то в отношении нее могут применить более строгую меру.

Видео дня

Среди народных избранников, с кем Тимошенко следует воздерживаться от общения, член фракции политической партии "Слуга народа" Игорь Копытин и внефракционный депутат Дмитрий Разумков.

Это решение ВАКС о мере пресечения может быть обжаловано в апелляционном порядке.

Перед тем, как судья удалился в совещательную комнату для принятия решения о мере пресечения, Тимошенко выступила с заключительным словом.

В частности, лидер "Батькивщины" в очередной раз заявила, что аудиозапись ее разговора с нардепом Копытиным сфабрикована с помощью современных технологий.

"И именно поэтому нам отказали предоставить оригинал для проведения независимой экспертизы", - утверждала Тимошенко.

Также она сказала во время судебного заседания, что не передавала средства Копытину.

"Никакой передачи не было. Я ни одному депутату никогда не давала денег и не дам!", - подчеркнула Тимошенко.

По ее убеждению, "это заказное политическое дело кукловодов НАБУ и САП".

В то же время, после оглашения судебного решения Тимошенко заявила:

"Людей на улицах хватают, хватают инвалидов, хватают молодежь, не достигшую 25 лет, практически устроили в стране террор. Есть ресурсы, есть резервы по защите страны на фронте".

По ее мнению, этими резервами являются представители "НАБУ и САП, которые должны пойти на войну".

При этом лидер "Батькивщины" сообщила, что будет обжаловать эту меру пресечения в апелляционной палате ВАКС.

"Мы пойдем в апелляцию и будем доказывать, что это политическое киллерство накануне выборов", - заявила Тимошенко.

Как заявила Тимошенко, ее средства на счетах заблокированы. В этой связи она будет обращаться к друзьям и коллегам за помощью для внесения залога, если апелляционная инстанция оставит решение ВАКС о залоге в силе.

Суд постановил удовлетворить частично ходатайство, в частности, избрать меру пресечения в виде залога в размере 33 млн 280 тыс грн. Эти средства может внести как сама подозреваемая, так и юридическое или физическое лицо в течение 5 дней.

Суд обязал Юлию Тимошенко прибывать по вызову суда и следствия, не выезжать за географические пределы Киевской области, воздержаться от общения с 66 нардепами, в частности Игорем Копытиным, Дмитрием Разумковым, Анатолием Остапенко, Павлом Сушко, Еленой Шуляк.

Подозрение Тимошенко: последние новости

Как сообщал УНИАН, сегодня, 16 января, во время судебного заседания сторона обвинения просила суд в качестве меры пресечения определить другую сумму залога. В частности, речь шла о залоге в размере 50 миллионов гривен. Также прокурор просил суд обязать Тимошенко воздерживаться от общения со свидетелями (66 человек) и носить электронное средство контроля.

В то же время адвокаты заявляли о несоразмерности суммы залога в 50 млн гривен и размера задекларированных средств Тимошенко.

В свою очередь, глава "Батькивщины" просила суд не избирать никакой меры пресечения в отношении нее.

14 января стало известно, что антикоррупционные органы сообщили Тимошенко о подозрении в предложении предоставления неправомерной выгоды народным депутатам Украины. В частности, по данным следствия, после разоблачения НАБУ и САП в декабре 2025 года фактов получения неправомерной выгоды народными депутатами Украины за принятие решений по законопроектам в парламенте, подозреваемая инициировала переговоры с отдельными народными депутатами о введении системного механизма предоставления неправомерной выгоды в обмен на лояльное поведение во время голосований.

13 января пресс-служба Национального антикоррупционного бюро сообщила, что руководителя одной из депутатских фракций Верховной Рады Украины разоблачили в подкупе нардепов за голосование по конкретным законопроектам.

Вас также могут заинтересовать новости: