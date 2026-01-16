Потепления не будет: морозная погода сохранится в Украине и на выходных

Особенно холодными будут ночи на севере страны.

Ближайшие выходные в Украине, 17 и 18 января, будут морозными и практически без осадков. Только на юго-востоке местами вероятен небольшой снег. На остальной же территории ожидается сухая облачная погода с прояснениями. Ночью морозы -10°...-20°, днем в большинстве областей -9°...-13°, только в южной части на Закарпатье будет теплее. Об этом сообщает Погода УНИАН.

Согласно прогнозу, в Киеве в субботу будет облачно с прояснениями, температура воздуха ночью -17°, днем -11°. В воскресенье ночью ожидается -19°, а днем -11°, облачно с прояснениями.

Во Львове в субботу ночью -14°, днем -8°, облачно с прояснениями. В воскресенье ночью -16°, днем -10°, облачно с прояснениями.

В Луцке в субботу ночью -16°, днем -8°, облачно с прояснениями. В воскресенье - облачно с прояснениями, ночью -16°, днем -10°.

В Виннице в субботу будет облачно с прояснениями. Температура воздуха -16°...-8°. В воскресенье температура будет -18°...-10°, облачно с прояснениями.

В субботу в Одессе будет облачно с прояснениями, температура ночью -10°, днем -3°. В воскресенье - облачно с прояснениями, -11°...-3°, небольшой снег.

В Харькове в субботу температура ночью составит -17°, днем -8, облачно с прояснениями. В воскресенье столбики термометров покажут -18°...-10°, облачно с прояснениями.

В Днепре в субботу - облачно с прояснениями, температура ночью -16°, днем -8°. В воскресенье температура составит -18°...-10°, облачно с прояснениями.

В Симферополе в субботу - облачно с прояснениями, -9°...-3°, небольшой снег. В воскресенье -9°...-3°, облачно с прояснениями, небольшой снег.

Жителей Мариуполя в субботу ожидает пасмурная погода, температура ночью -10°, днем -7°. В воскресенье ночью ожидается -9°, днем -5°, пасмурно.

В Краматорске в субботу будет пасмурно. Температура ночью -14°, днем -10°. В воскресенье будет облачно с прояснениями, ночью -13°, днем -9°.

В Северодонецке завтра будет пасмурно, температура ночью -13°, днем -10°. В воскресенье - облачно с прояснениями, температура составит -13°, днем -9°.

Погода на курортах Украины

В Буковеле в субботу будет ясно. Температура ночью -17°, днем до -2°. В воскресенье ночью температура составит -16°, днем столбики термометров покажут -4°, ясно.

В Моршине на Львовщине в субботу ночью будет -15°, днем -7°, ясно. В воскресенье - ясно. Температура ночью составит -17°, днем -9°.

В Трускавце в субботу ясно, температура до -5°. В воскресенье - ясно, температура -16°...-8°.

В Сваляве завтра ожидается ясная погода, до +5°. В воскресенье - ясно, -13°...+1°.

В Затоке в субботу - пасмурно, ночью -9°, днем -6°. В воскресенье - пасмурно, температура -9°...-5°.

