РФ оставила без света жителей двух областей: где худшая ситуация с электричеством сегодня

Ночью россияне снова атаковали энергетическую инфраструктуру в нескольких регионах Украины.

Из-за новой атаки россиян на утро без электричества оставались потребители в Харьковской и Запорожской областях. Самая сложная ситуация с энергетикой наблюдается в столичном регионе, сообщил во время брифинга первый заместитель министра энергетики Украины Артем Некрасов.

"В Киеве и Киевской области операторами систем распределения применяются сетевые ограничения. Ранее обнародованные графики почасовых отключений временно не действуют", – отметил государственный деятель.

По словам Некрасова, переход от сетевых ограничений к прогнозируемым графикам почасовых отключений произойдет сразу после стабилизации ситуации в энергетической системе. Несмотря на тяжелые погодные условия, в столице и регионе круглосуточно проводятся аварийно-восстановительные работы.

Он добавил, что в Одесской области сохраняются сетевые ограничения. В регионе продолжают аварийно-восстановительные мероприятия после предыдущих атак россиян.

В свою очередь первый вице-премьер – министр энергетики Денис Шмыгаль во время часа вопросов к правительству в парламенте сообщил, что самая сложная ситуация со светом сейчас наблюдается в Киеве, Киевской области, а также в Харьковской, Днепропетровской, Одесской областях и в прифронтовых регионах.

Ситуация в энергосистеме Украины – главные новости

Премьер-министр Юлия Свириденко заявила, что Украина переживает самую тяжелую зиму за 20 лет. Для стабилизации энергосистемы в правительстве вводят чрезвычайные меры, включая ослабление комендантского часа, развертывание "пунктов несокрушимости" и увеличение импорта электроэнергии.

Эксперты признают, что ситуация в энергетике остается крайне сложной. Особенно это касается столицы. Напомним, недавно Россия атаковала крупнейшие столичные теплоэлектроцентрали – ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6. В результате ударов временно без тепла оказалась половина Киева.

