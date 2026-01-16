Вышел трейлер хоррора 'Ужас', в котором Кит Хэррингтон и Софи Тернер играют влюбленных

Мировая премьера фильма запланирована на 20 февраля 2026 года.

Кинокомпания Lionsgate показала трейлер жуткого готического хоррора "Ужас" (The Dreadful), в котором экранные брат и сестра из "Игры престолов" Кит Хэррингтон и Софи Тернер играют влюбленных.

События фильма происходят в 15 веке во время Войны роз. Молодая девушка Энн и ее свекровь Морвен живут на задворках общества, но появление человека из их прошлого становится поворотным в жизни Энн.

Компанию британским звездам №Игры престолов" на экране составила оскароносная американская актриса Марсия Гей Харден, широкой аудитории наиболее известная по франшизе "Пятьдесят оттенков серого", сериалу "Новости", а также фильмам "Знакомьтесь – Джо Блэк", "Таинственная река" и "Улыбка Моны Лизы".

Видео дня

Сняла ленту ирано-американская режиссер и сценарист Наташа Кермани ("Счастливица", "З/Л/О 85", "Сыновья Авраама: История Дракулы").

Мировая премьера фильма запланирована на 20 февраля 2026 года, однако выйдет ли он в Украине, пока неизвестно.

Как сообщал УНИАН, ранее Кит Харингтон признался, что съемки в этом фильме дались актерам тяжело, ведь за восемь сезонов "Игры престолов" все привыкли считать их семьей. Когда же пришло время снимать первый поцелуй, они оба признали сцену неудобной и отвратительной.

Вас также могут заинтересовать новости: