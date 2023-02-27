Ирина Киреева заявила, что недовольна работой украинских силовиков, до сих никому не сообщили о подозрении.

Следователи Государственного бюро расследований установили круг лиц, причастных к убийству сотрудника разведки Дениса Киреева в 2022 году. При этом еще ни один человек не получил подозрение.

"В ходе досудебного расследования указанного уголовного производства установлен круг лиц, причастных к совершению уголовного правонарушения, допрошены в качестве свидетелей 20 человек, назначены 14 судебных экспертиз и проведен ряд других следственных (розыскных) действий", - говорится в ответе Специализированной прокуратуры в военной и оборонной сфере изданию "Украинская правда".

В то же время за все время расследования никому не сообщили подозрение.

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Супруга погибшего – Ирина Киреева отрицает версию СБУ о работе ее мужа на Российскую Федерацию.

"Год назад в центре Киева по дороге на второй раунд переговоров представителями государственных органов убит член переговорной группы. И я не понимаю почему за год следствие еще не закончено и не наказаны эти преступники. Я не понимаю это не только как жена, а и как гражданка Украины", - заявила женщина в комментарии журналистам.

По ее словам, Киреев был патриотом Украины.

"У него была любимая фраза - "Где родился, там и понадобился". И более патриотического человека я в своей жизни не знала. А в результате - мы имеем то, что имеем. Я не то, что не верю в то, что он работал на Россию, я знаю, что это не так. На 200%. И у меня есть логические объяснения почему они (представители СБУ – УНИАН) это говорят. Иначе, как же оправдаешь убийство посреди Киева?" – подытожила жена переговорщика.

Убийство переговорщика Киреева - что известно

5 марта 2022 года в СМИ появилась информация об убийстве сотруднриками СБУ банкира и участника переговоров с РФ Дениса Киреева. При этом отмечается, что спецслужбы подозревали его в государственной измене.

19 января в Офисе президента возразили, что погибшй входил в состав украинской переговорной делегации, а его смерть - следствие "плохой координации между силовыми структурами".

22 января глава ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что силовики пригласили Киреева в центральное здание СБУ, но за несколько кварталов убили.