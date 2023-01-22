По этому поводу Буданов виделся с главой СБУ Иваном Бакановым. Это была их последняя встреча.

Банкир, участник украинско-российских переговоров Денис Киреев, которого весной ликвидировали как российского шпиона, был штатным сотрудником ГУР МО, заявил в интервью Радио Свобода руководитель Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов.

"Был ли Киреев российским шпионом, однозначно нет, не был. Это, пожалуй, единственное, что я вам прокомментирую... Я разделяю мнение и верю фактам, что господин Киреев был убит в машине СБУ, когда они (сотрудники СБУ) провели мероприятие в отношении этого лица. Этот факт зафиксирован, это есть в материалах расследования. Все остальное - расследование ведет ГБР. Я не имею права комментировать эту информацию. То, что его убили в этой машине сотрудники, - это факт", - ответил Буданов.

По словам Буданова, сотрудники СБУ пригласили Киреева в центральное здание спецслужбы, однако за несколько кварталов от этого здания убили. "Фактами являются: человека, который ехал по приглашению СБУ в здание СБУ, за 200 метров, не доезжая здания, перехватывают, отвозят немножко дальше, чем в это здание, а труп выбрасывают на улицу. Вот факты. Все", - сказал Буданов.

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По этому поводу Буданов виделся с тогда еще главой СБУ Иваном Бакановым. Это была их последняя встреча.

Буданов пояснил, что Кирееву дали задание затянуть переговоры с Россией, чтобы "выиграть время": "Поскольку господин Киреев лично знал двух человек из того переговорного процесса, которые представляли российскую сторону".

На вопрос, кто, по мнению Буданова, мог подстроить убийство глава ГУР ответил, что у этих людей "было целью не допустить того, чтобы мы вмешались в чужую игру и затянули этот процесс для того, чтобы позволить нашим ВСУ, скажем так, сделать определенные действия по отпору врага".

"Если вы помните те события, то тогда ситуация была близка к критической. Думаю, вы хорошо должны это помнить. И было определенное количество людей, которые, скажем так, не очень хотели, чтобы Украина победила. Это мое личное мнение. Еще раз подчеркиваю", - высказался Буданов. На уточнение, из Украины ли эти люди, он отметил: "Прежде всего с украинской стороны. Это прежде всего".

Гибель Киреева - что известно

5 марта ряд СМИ сообщили об убийстве силовиками СБУ участника переговорного процесса с Россией в первые дни полномасштабного вторжения Дениса Киреева.

Спецслужбы подозревали его в госизмене. Ликвидацию "агента" в правоохранительных органах не комментировали.

Только в январе на Wall Street Journal вышел большой материал о том, кто такой Киреев. Как сообщил глава ГУР МО Кирилл Буданов, он сам просил Киреева отправиться на переговоры в Гомельскую область.

Также отмечается, что у Киреева (приближенного к пророссийскому политику времен Януковича Клюеву) были связи как в украинских, так и в российских спецслужбах. Именно он, по словам Буданова, и предупредил ГУР о намерениях России захватить Киев 24 февраля.

В то же время 19 января в Офисе президента возразили, что Киреев входил в состав украинской делегации в переговорах с РФ, а его гибель была следствием "плохой координации между силовыми структурами".

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