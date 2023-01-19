Михаил Подоляк еще раз напомнил, что погибший не был членом украинской делегации в переговорах с РФ.

Убитый "при задержании" сотрудниками СБУ Денис Киреев не входил в украинскую делегацию на переговорах с Российской Федерацией. Его гибель – следствие плохой координации между силовыми структурами.

"Он (Киреев – УНИАН) имел отношение к консультациям. Грубо говоря, он по направлению, касающемуся военных столкновений, консультировал. Он не был членом делегации", – рассказал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в интервью Delfi.

При этом он подтвердил, что погибший "имел отношение" к Главному управлению разведки Украины.

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"Его убийство было связано с внутренним... Это же первые дни войны были, и это было связано с тем, что в тот момент не было единой координации между силовыми структурами. То есть там были определенные претензии с одной стороны к нему, а с другой стороны не успели эти претензии урегулировать в диалоговом формате. Вот причина", – объяснил политик.

Он заверил, что гибель Киреева не связана с работой делегации и с переговорным процессом как таковым. Кроме того, он опроверг информацию о том, что погибший мог быть российским агентом России.

Гибель Киреева - что известно

5 марта 2022 года в СМИ появилась информация, что СБУ якобы убила члена украинской переговорной делегации. При этом утверждалось, что его подозревали в работе на Россию.

6 марта 2022 года в ГУР Минобороны Украины заявили, что Киреев был их сотрудником и погиб во время спецзадания. При этом в разведке сообщили, что всего погибли три человека - Во время выполнения специальных заданий погибли три разведчика - Алексей Доля, Валерий Чибинеев и Денис Киреев.

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