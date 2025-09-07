Подозреваемый в убийстве Парубия оправдывал РФ еще до исчезновения сына на фронте, - СМИ

Подозреваемый в убийстве Андрея Парубия оправдывал Россию и интересовался выездом за границу, об этом говорится в расследовании "Телевидения Торонто".
Журналисты исследовали соцсети Михаила Сцельникова, которого подозревают в убийстве военного Андрея Парубия. Они обнаружили, что мужчина еще до исчезновения на фронте его сына активно оправдывал действия России и распространял пророссийские тезисы.
В ноябре 2022 года Сцельников принял участие в разговоре с российским блогером, который обвинил Украину в ракетном ударе по Краматорскому вокзалу в апреле 2022-го. Тогда погиб 61 человек.
Подозреваемый согласился с этой версией, заявив: "Это логично, скорее всего это была наша ракета".
В том же разговоре он поставил под сомнение факт массовых убийств гражданских в Буче.
Telegram-активность
Расследователи утверждают, что нашли аккаунт Сцельникова в Telegram. С него мужчина:
- читал пророссийские каналы;
- оставлял комментарии о желании избавиться от украинского гражданства;
- защищал Сталина;
- выступал против Революции достоинства;
- называл "героем" убийцу активиста Демьяна Ганула.
Более того, с этой же страницы он пытался установить контакт с россиянами через канал, где собирают деньги для армии РФ. В сентябре 2023 года журналисты зафиксировали комментарий Сцельникова:
"Владимир, как с вами связаться? Я имею интересную информацию об общем знакомом из Львова".
А уже в апреле 2024-го он спрашивал в чате, можно ли использовать факт исчезновения его сына на войне, чтобы уехать из Украины.
Убийство Андрея Парубия - главные новости
Народного депутата Андрея Парубия убили во Львове 30 августа 2025 года. Вскоре подозреваемый был задержан. Им оказался 52-летний Михаил Сцельников.
Исполнитель убийства народного депутата Украины, бывшего председателя Верховной Рады Андрея Парубия планировал получить деньги от России и сбежать за границу, заявил нардеп, секретарь парламентского комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Роман Костенко.
Подозреваемый признался в содеянном и подтвердил контакты с РФ, писали СМИ. В то же время на заседании суда Сцельников заявил, что хочет, чтобы его обменяли, и он поехал в Россию искать тело сына, который погиб на войне. Бывшая жена подозреваемого рассказала, что Михаил Сцельников общался с сыном очень редко.