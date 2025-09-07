Подозреваемый в убийстве Парубия оправдывал РФ еще до исчезновения сына на фронте, - СМИ

В Telegram он защищал Сталина, выступал против революции достоинства и контактировал с российскими каналами.

Подозреваемый в убийстве Андрея Парубия оправдывал Россию и интересовался выездом за границу, об этом говорится в расследовании "Телевидения Торонто".

Журналисты исследовали соцсети Михаила Сцельникова, которого подозревают в убийстве военного Андрея Парубия. Они обнаружили, что мужчина еще до исчезновения на фронте его сына активно оправдывал действия России и распространял пророссийские тезисы.

В ноябре 2022 года Сцельников принял участие в разговоре с российским блогером, который обвинил Украину в ракетном ударе по Краматорскому вокзалу в апреле 2022-го. Тогда погиб 61 человек.

Видео дня

Подозреваемый согласился с этой версией, заявив: "Это логично, скорее всего это была наша ракета".

В том же разговоре он поставил под сомнение факт массовых убийств гражданских в Буче.

Telegram-активность

Расследователи утверждают, что нашли аккаунт Сцельникова в Telegram. С него мужчина:

читал пророссийские каналы;

оставлял комментарии о желании избавиться от украинского гражданства;

защищал Сталина;

выступал против Революции достоинства;

называл "героем" убийцу активиста Демьяна Ганула.

Более того, с этой же страницы он пытался установить контакт с россиянами через канал, где собирают деньги для армии РФ. В сентябре 2023 года журналисты зафиксировали комментарий Сцельникова:

"Владимир, как с вами связаться? Я имею интересную информацию об общем знакомом из Львова".

А уже в апреле 2024-го он спрашивал в чате, можно ли использовать факт исчезновения его сына на войне, чтобы уехать из Украины.

Убийство Андрея Парубия - главные новости

Народного депутата Андрея Парубия убили во Львове 30 августа 2025 года. Вскоре подозреваемый был задержан. Им оказался 52-летний Михаил Сцельников.

Исполнитель убийства народного депутата Украины, бывшего председателя Верховной Рады Андрея Парубия планировал получить деньги от России и сбежать за границу, заявил нардеп, секретарь парламентского комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Роман Костенко.

Подозреваемый признался в содеянном и подтвердил контакты с РФ, писали СМИ. В то же время на заседании суда Сцельников заявил, что хочет, чтобы его обменяли, и он поехал в Россию искать тело сына, который погиб на войне. Бывшая жена подозреваемого рассказала, что Михаил Сцельников общался с сыном очень редко.

Вас также могут заинтересовать новости: