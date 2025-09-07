В частности, следует обсудить ожидания от отдыха заранее, подчеркнул психолог.

Американский психолог Марк Треверс назвал одну распространенную ошибку, которую пары совершают во время медового месяца.

Как объяснил он в своей статье для Forbes, данная ошибка связана с так называемым парадоксом Эбилена. Он проявляется, когда вы делаете что-то против своих настоящих желаний, думая, что этого хочет ваш партнер.

"Хотя это явление чаще описывает динамику группы, оно также может проявляться в отношениях. Если не быть внимательными, падение в этот парадокс может превратить романтический отпуск в цепочку полусерьезных событий, которыми никто на самом деле не наслаждается", - отметил Треверс.

По его словам, во время медового месяца парадокс Эбилена может проявляться, когда вы наполняете расписание активностями, которые на самом деле вам неприятны:

"Например, вы соглашаетесь на раннюю утреннюю прогулку, думая, что партнер хочет этого, хотя ему тоже хотелось бы выспаться. Несмотря на то, что это исходит из желания угодить друг другу, со временем оно может вызвать накопление обиды и оставить чувство отчужденности от того, что должно было быть радостным и романтичным опытом".

При этом психолог назвал два способа избежать попадания в парадокс Эбилена:

Обсудите ожидания от поездки заранее. Обсуждая, чего вы действительно хотите, и планируя заранее, вы избегаете того, чтобы просто предполагать, что понравится партнеру, и вместо этого создаете сбалансированное расписание.

Оставьте место для изменений. В любой поездке нужно учитывать возможность изменений в планах. Время от времени останавливайтесь и спрашивайте друг друга, как вы себя чувствуете. Не обязательно соглашаться на все; главное - чтобы вы оба получали удовольствие.

"Ваш медовый месяц - это время расслабиться после месяцев подготовки к свадьбе. Помните о честном общении и внимательном отношении к потребностям друг друга… планируйте медовый месяц так, как хотите вы оба, а не так, как делают другие, или как, по вашему мнению, "следует", - констатировал Треверс.

