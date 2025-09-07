Лидер группы The Hardkiss призналась, что ей было очень страшно во время обстрелов города.

Известная украинская певица и фронтвумен группы The Hardkiss Юлия Санина неожиданно показалась в Киеве и рассказала, как пережила ночной обстрел.

Вполне вероятно, что артистка, которая проживает с семьей за границей, приехала в Украину одна. В своем Instagram Юлия поделилась, что, как и все киевляне, провела страшную бессонную ночь.

"Было страшно. Как вы?", - написала Санина в stories.

Певица показала, как пряталась от взрывов со своим домашним любимцем, песиком породы мальтипу. Она рассказала, что была вынуждена ночевать в убежище своего дома.

"Всю ночь провела в подвале", - отметила Юлия.

Лидер группы The Hardkiss выразила свои соболезнования всем пострадавшим и жертвам очередной российской атаки, а также рассказала, как сама приходит в себя от бессонной ночи. Санина показала кадр со съемок и отметила, что только работа ее спасает в такие дни.

Скандалы вокруг Юлии Саниной и Валерия Бебко - что известно

Еще в начале полномасштабного вторжения Юлия Санина вместе с мужем Валерием и сыном Даниилом выехали за границу и остались там. Вероятно, семья поселилась в Испании, откуда они часто публикуют совместные фотографии.

Поклонников группы The Hardkiss возмутило то, что мужская часть коллектива за время войны не возвращалась в Украину, давая концерты только в Европе и Америке. Сама же Юлия неоднократно приезжала на Родину с сольными выступлениями.

Ранее Санина объясняла, что не сожалеет о решении уехать из Украины и наоборот радуется, что ее семья не переживает того горя, как другие украинцы, которые остаются в стране.

