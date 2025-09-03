По его словам, спецслужбы страны-агрессора пытаются уничтожить тех, до кого могут дотянуться.

Исполнитель убийства народного депутата Украины, бывшего главы Верховной Рады Андрея Парубия планировал получить деньги от России и сбежать за границу.

Такое заявление сделал нардеп, секретарь парламентского комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Роман Костенко. В эфире телеканала "Эспрессо" он отметил, что это убийство было выполнено "по заказу России".

"Сейчас перед российскими спецслужбами стоит конкретная задача – ликвидация украинской элиты. Ликвидация людей, которые играли и играют важную роль в становлении проукраинской Украины, и господин Андрей Парубий был одним из таких людей", – добавил он.

Нардеп также отметил, что спецслужбы страны-агрессора пытаются уничтожить тех, до кого могут дотянуться. Он добавил, что "убийца Парубия (в настоящее время приговора суда нет, подозреваемого в убийстве уже установлен, – ред.) имел несколько машин и пытался вместо следов".

"Он хотел получить деньги от россиян и сбежать за границу. Это типичный сценарий, по которому действуют россияне: они вербуют человека, обещают деньги за сотрудничество, пытаясь склонить его к преступлению", – констатировал Роман Костенко.

Убийство Андрея Парубия

Народного депутата Андрея Парубия убили во Львове 30 августа 2025 года. Вскоре подозреваемый был задержан. Им оказался 52-летний Михаил Сцельников.

В СМИ сообщали, что подозреваемый признался в содеянном и подтвердил контакты с РФ. В то же время на заседании суда Сцельников заявил, что хочет, чтобы его обменяли, и он поехал в Россию искать тело сына, который погиб на войне.

Бывшая жена подозреваемого рассказала, что Михаил Сцельников общался с сыном очень редко.

"Когда "Лемберг" ушел на войну, они очень поссорились. И "Лемберг" везде заблокировал предка. Потому что один был патриот, а другой нет. После гибели сына мне пришлось общаться с его отцом. Документы, следователи, ДНК и т.д.", – добавила Елена Чернинькая.

